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Бывшая вынужденная переселенка: Я плачу часами, вспоминая, как мы покинули Физули

Бывшая вынужденная переселенка: Я плачу часами, вспоминая, как мы покинули Физули Нашему старшему поколению не посчастливилось увидеть эти дни.
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 07:16
Бывшая вынужденная переселенка: Я плачу часами, вспоминая, как мы покинули Физули

Нашему старшему поколению не посчастливилось увидеть эти дни.

Об этом Report заявила бывшая вынужденная переселенка Мехмер Гулиева, которая возвращается в освобожденный от оккупации и восстановленный город Физули.

По ее словам, сегодня она переживает самый лучший день в жизни.

"Я не хочу вспоминать боль и горечь того времени. Каждый раз, когда вспоминаю те дни, я часами плачу. Мы еле покинули Физули, несколько раз нам перерезали путь. Армяне уничтожили нашу молодость, большую часть нашей жизни. Наши родители, аксакалы отошли в мир иной. Я потеряла и сына, мне бы очень хотелось, чтобы он тоже увидел эти дни.

Теперь с внуками и правнуками возвращаюсь в родной город. Там прошла наша молодость, самый лучший период нашей жизни.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье ветеранам!" - сказала М.Гулиева.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в Физули. На этом этапе в родной город возвращаются еще 39 семей (150 человек).

На данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей, или 2 839 человек.

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Версия на азербайджанском языке Sabiq məcburi köçkün: “Füzulidən çıxdığımız yadıma düşəndə saatlarla ağlayıram”

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