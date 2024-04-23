Бывшая вынужденная переселенка: Я плачу часами, вспоминая, как мы покинули Физули

Нашему старшему поколению не посчастливилось увидеть эти дни.

Нашему старшему поколению не посчастливилось увидеть эти дни.

Об этом Report заявила бывшая вынужденная переселенка Мехмер Гулиева, которая возвращается в освобожденный от оккупации и восстановленный город Физули.

По ее словам, сегодня она переживает самый лучший день в жизни.

"Я не хочу вспоминать боль и горечь того времени. Каждый раз, когда вспоминаю те дни, я часами плачу. Мы еле покинули Физули, несколько раз нам перерезали путь. Армяне уничтожили нашу молодость, большую часть нашей жизни. Наши родители, аксакалы отошли в мир иной. Я потеряла и сына, мне бы очень хотелось, чтобы он тоже увидел эти дни.

Теперь с внуками и правнуками возвращаюсь в родной город. Там прошла наша молодость, самый лучший период нашей жизни.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье ветеранам!" - сказала М.Гулиева.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в Физули. На этом этапе в родной город возвращаются еще 39 семей (150 человек).

На данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей, или 2 839 человек.