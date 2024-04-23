Бывшая вынужденная переселенка: Я плачу часами, вспоминая, как мы покинули Физули

Нашему старшему поколению не посчастливилось увидеть эти дни.
Об этом Report заявила бывшая вынужденная переселенка Мехмер Гулиева, которая возвращается в освобожденный от оккупации и восстановленный город Физули.
По ее словам, сегодня она переживает самый лучший день в жизни.
"Я не хочу вспоминать боль и горечь того времени. Каждый раз, когда вспоминаю те дни, я часами плачу. Мы еле покинули Физули, несколько раз нам перерезали путь. Армяне уничтожили нашу молодость, большую часть нашей жизни. Наши родители, аксакалы отошли в мир иной. Я потеряла и сына, мне бы очень хотелось, чтобы он тоже увидел эти дни.
Теперь с внуками и правнуками возвращаюсь в родной город. Там прошла наша молодость, самый лучший период нашей жизни.
Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что они подарили нам эту радость. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье ветеранам!" - сказала М.Гулиева.
Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в Физули. На этом этапе в родной город возвращаются еще 39 семей (150 человек).
На данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей, или 2 839 человек.