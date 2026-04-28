Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину

    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 07:39
    Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину

    Я очень рада, что возвращаюсь на родину.

    Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Шафига Аббасова, переселяющаяся в село Ханоба.

    "Мы возвращаемся на родину спустя 30 лет. Тогда мне было 29 лет. Мы жили в поселке Хырдалан. Сейчас возвращаемся на родную землю вместе с тремя сыновьями и невестками. Я очень рада, от волнения мне сложно говорить", - отметила она.

    Отметим, что сегодня в города Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в город Ходжавенд будут переселены 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба - 13 семей (60 человек).

    Великое возвращение Бывшие вынужденные переселенцы Село Ханоба
    Xanoba kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün: Yurduma dönüşümə çox sevinirəm

