Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину
Внутренняя политика
- 28 апреля, 2026
- 07:39
Я очень рада, что возвращаюсь на родину.
Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Шафига Аббасова, переселяющаяся в село Ханоба.
"Мы возвращаемся на родину спустя 30 лет. Тогда мне было 29 лет. Мы жили в поселке Хырдалан. Сейчас возвращаемся на родную землю вместе с тремя сыновьями и невестками. Я очень рада, от волнения мне сложно говорить", - отметила она.
Отметим, что сегодня в города Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в город Ходжавенд будут переселены 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба - 13 семей (60 человек).
