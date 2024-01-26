Бывшая вынужденная переселенка: Я мечтаю женить своего ребенка в Физули

Я мечтаю женить своего ребенка в Физули.

Я мечтаю женить своего ребенка в Физули.

Как передает Report , об этом сообщила бывшая вынужденная переселенка, жительница Физули Нармина Гулиева.

"Моей радости нет предела. Все это благодаря нашим шехидам и ветеранам. Выражаю искреннюю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, желаю крепкого здоровья нашим гази, отдаю дань уважения светлой памяти наших шехидов, которые подарили нам возможность вернуться в свои дома",- подчеркнула Н.Гулиева.

"Я покинула Физули вместе со своей семьей. Сейчас Я возвращаюсь в родной край со своими родственниками и детьми", - заявила она.

Отметим, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Физули вернулись 30 семей в составе 104 человек.