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Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу

Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 06:57
Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу

Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Махлуга Эйвазова в преддверии возвращения в родной город.

"Джебраил - наша родная земля. Мы жили тоской по ней 32 года. Сегодня мы безмерно рады, что возвращаемся в родные края. Когда мы покидали нашу землю, мой сын был маленьким, учился в 4-м классе", - сказала она.

М.Эйвазова отметила, что была изгнана из Джебраильского района вместе с мужем и четырьмя сыновьями.

"У нас была прекрасная жизнь. Как стали беженцами, я безвременно состарилась от тоски по родному городу", - подчеркнула жительница Джебраила.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Cəbrayılın həsrətini çəkməkdən vaxtsız qocaldım

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