Бывшая вынужденная переселенка: Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу

Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу.

Я безвременно состарилась от тоски по Джебраилу.

Как сообщает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Махлуга Эйвазова в преддверии возвращения в родной город.

"Джебраил - наша родная земля. Мы жили тоской по ней 32 года. Сегодня мы безмерно рады, что возвращаемся в родные края. Когда мы покидали нашу землю, мой сын был маленьким, учился в 4-м классе", - сказала она.

М.Эйвазова отметила, что была изгнана из Джебраильского района вместе с мужем и четырьмя сыновьями.

"У нас была прекрасная жизнь. Как стали беженцами, я безвременно состарилась от тоски по родному городу", - подчеркнула жительница Джебраила.

Напомним, что сегодня в Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.