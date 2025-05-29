Бывшая вынужденная переселенка: Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу

Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу как выпущенный из клетки голубь.

Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу как выпущенный из клетки голубь.

Как сообщает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Фамиля Гасанова в преддверии возвращения в село Бяйлик Лачынского района очередной группы жителей.

"Чувство радости, которое я испытываю, невозможно описать словами. Мы так счастливы, что сегодня возвращаемся на родную землю. Словно голубь, выпущенный из клетки, обрели свободу. Эти чувства невозможно передать", – сказала она.

Ф.гасанова добавила, что продолжит заниматься в родном селе хозяйством, как и раньше.

Напомним, что 29 мая в село Бяйлик выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.