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Бывшая вынужденная переселенка: Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу

Бывшая вынужденная переселенка: Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу как выпущенный из клетки голубь.
Внутренняя политика
29 мая 2025 г. 07:07
Бывшая вынужденная переселенка: Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу

Возвращаясь в Лачын, мы словно заново обрели свободу как выпущенный из клетки голубь.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Фамиля Гасанова в преддверии возвращения в село Бяйлик Лачынского района очередной группы жителей.

"Чувство радости, которое я испытываю, невозможно описать словами. Мы так счастливы, что сегодня возвращаемся на родную землю. Словно голубь, выпущенный из клетки, обрели свободу. Эти чувства невозможно передать", – сказала она.

Ф.гасанова добавила, что продолжит заниматься в родном селе хозяйством, как и раньше.

Напомним, что 29 мая в село Бяйлик выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Laçına qayıtmaq hissi göyərçinin qəfəsdən azad olması kimidir

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