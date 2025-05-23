Бывшая вынужденная переселенка: Возвращаемся в родное село с огромной гордостью

Мне было девять лет, когда я стала вынужденной переселенкой. Сегодня с большим чувством гордости я возвращаюсь в село Кянгярли.

Мне было девять лет, когда я стала вынужденной переселенкой. Сегодня с большим чувством гордости я возвращаюсь в село Кянгярли.

Как сообщает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Кёнюль Агаева, возвращающаяся в родное село.

Она отметила, что переживает один из незабываемых дней своей жизни.

"Я очень рада. Испытываю чувство гордости, волнение. Выражаю благодарность нашему президенту, который дал нам возможность пережить эту радость. Да помилует Аллах души шехидов, они отдали свои жизни за родину", - подчеркнула она.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района.