Бывшая вынужденная переселенка в преддверии возвращения в Лачын: Теперь наши невзгоды позади

Наконец, спустя много лет, я возвращаюсь в родные места, где я родилась и выросла. Теперь наши невзгоды позади.

Наконец, спустя много лет, я возвращаюсь в родные места, где я родилась и выросла. Теперь наши невзгоды позади.

Об этом в беседе с корреспондентом Report сказала бывшая вынужденная переселенка из Лачына Нюбарек Абдуллаева в преддверии возвращения в родной город.

Она пожелала от Всевышнего упокоения душ шехидов и исцеления гази, которые под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили азербайджанские территории.

"Я не могу передать словами радость, которая меня переполняет. Я покинула Лачын вместе с семьей, когда мне было 38. Теперь я возвращаюсь со своими детьми и внуками. Наш родной край отныне будет еще прекраснее", - добавила Н.Абдуллаева.

Напомним, что сегодня в город Лачын и село Забух выехал очередной миграционный караван.