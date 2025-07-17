Бывшая вынужденная переселенка: В первую очередь я навещу могилы своих близких

Я возвращаюсь в свой родной край - в Агдам.

Я возвращаюсь в свой родной край - в Агдам.

Как передает Report, эти слова сказала Вусала Аббасова — бывшая вынужденная переселенка, вернувшаяся в село Кенгерли Агдамского района.

"Очень трудно передать эти чувства словами. Мы возвращаемся в родные края с радостью, гордостью и чувством достоинства. В первую очередь я навещу могилы своих близких", — сказала она.

Вусала Аббасова также выразила благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и доблестной Азербайджанской Армии за освобождение наших земель. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам.