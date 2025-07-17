О нас

Бывшая вынужденная переселенка: В первую очередь я навещу могилы своих близких

Бывшая вынужденная переселенка: В первую очередь я навещу могилы своих близких Я возвращаюсь в свой родной край - в Агдам.
Внутренняя политика
17 июля 2025 г. 07:09
Бывшая вынужденная переселенка: В первую очередь я навещу могилы своих близких

Я возвращаюсь в свой родной край - в Агдам.

Как передает Report, эти слова сказала Вусала Аббасова — бывшая вынужденная переселенка, вернувшаяся в село Кенгерли Агдамского района.

"Очень трудно передать эти чувства словами. Мы возвращаемся в родные края с радостью, гордостью и чувством достоинства. В первую очередь я навещу могилы своих близких", — сказала она.

Вусала Аббасова также выразила благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и доблестной Азербайджанской Армии за освобождение наших земель. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəngərli sakini: Ata ocağıma geri dönürəm

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi