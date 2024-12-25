Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину

В моих мечтах Джебраил всегда представлялся очень красивым. Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину.

В моих мечтах Джебраил всегда представлялся очень красивым. Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину.

Как передает Report, об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка Афет Ахмедова.

"Раньше я очень скучала по Джебраилу. Теперь у меня появилось еще больше желаний. Я возвращаюсь на родину вместе со своими детьми. Дай Бог, они будут расти здесь. Они много знают о Джебраиле, ведь я часто рассказывала им о нашем городе. Их самая большая мечта - вырасти на родной земле. Один хочет стать врачом, другой - полицейским. Я воспитываю троих будущих защитников Родины.

Пусть всевышний помилует души шехидов и дарует здоровье ветеранам", - подчеркнула А. Ахмедова.