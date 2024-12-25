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Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину

Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину В моих мечтах Джебраил всегда представлялся очень красивым. Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину.
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 08:42
Бывшая вынужденная переселенка: Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину

В моих мечтах Джебраил всегда представлялся очень красивым. Сегодня мне посчастливилось вернуться на родину.

Как передает Report, об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка Афет Ахмедова.

"Раньше я очень скучала по Джебраилу. Теперь у меня появилось еще больше желаний. Я возвращаюсь на родину вместе со своими детьми. Дай Бог, они будут расти здесь. Они много знают о Джебраиле, ведь я часто рассказывала им о нашем городе. Их самая большая мечта - вырасти на родной земле. Один хочет стать врачом, другой - полицейским. Я воспитываю троих будущих защитников Родины.

Пусть всевышний помилует души шехидов и дарует здоровье ветеранам", - подчеркнула А. Ахмедова.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Cəbrayıla qayıtmaq bu gün qismət oldu

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