Бывшая вынужденная переселенка: Приехав в Джебраил, я первым делом поцелую родную землю

Сегодня для нас особенный, необычный день. Когда я приеду в Джебраил, первым делом склонюсь и поцелую свою землю.

Сегодня для нас особенный, необычный день. Когда я приеду в Джебраил, первым делом склонюсь и поцелую свою землю.

Как передает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Тамелла Гулузаде в преддверии возвращения в родной город.

Она рассказала о тяготах, трудностях жизни после вынужденного переселения.

"Но государство всегда помогало нам, оказывало заботу. Выражаю благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что подарил нам радость возвращения. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует исцеления гази, который ценой своей пролитой крови освободили наши земли", - сказала Т.Гулузаде.

Напомним, что сегодня в Джебраил из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.