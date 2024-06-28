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Бывшая вынужденная переселенка: Мы возвращаемся в Лачын благодаря дальновидной политике президента

Бывшая вынужденная переселенка: Мы возвращаемся в Лачын благодаря дальновидной политике президента Мы всегда переживали, что не сможем вернуться к родному очагу, потому что наш дом находился на Лачынской дороге. Но в результате дальновидной политики главы страны сегодня мы возвращаемся в свой город.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 08:14
Бывшая вынужденная переселенка: Мы возвращаемся в Лачын благодаря дальновидной политике президента

Мы всегда переживали, что не сможем вернуться к родному очагу, потому что наш дом находился на Лачынской дороге. Но в результате дальновидной политики главы страны сегодня мы возвращаемся в свой город.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из Лачынского района Наджиба Рагимова.

Она отметила, что когда-то покинула свой дом с большой семьей, но теперь возвращается только с сыном.

"Мы всегда жили надеждой, что Лачын будет освобожден от оккупации. Слава Всевышнему, наша мечта воплотилась в жизнь. Мы жили как вынужденные переселенцы в 8-м микрорайоне Баку. Мы перенесли много тягот и лишений, но, к счастью, эти дни остались в прошлом", - сказала Н.Рагимова.

Напомним, что сегодня в Лачын выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Prezidentin uzaqgörən siyasəti nəticəsində yurdumuza dönürük

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