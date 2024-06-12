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Бывшая вынужденная переселенка: Мы тосковали по каждой пяди города Шуша

Бывшая вынужденная переселенка: Мы тосковали по каждой пяди города Шуша Сегодня я возвращаюсь в свой родной край в 54 года с семьей из семи человек, с внуками, а покидала я Шушу в 21 год всего с двумя родными.
Внутренняя политика
12 июня 2024 г. 07:25
Бывшая вынужденная переселенка: Мы тосковали по каждой пяди города Шуша

Сегодня я возвращаюсь в свой родной край в 54 года с семьей из семи человек, с внуками, а покидала я Шушу в 21 год всего с двумя родными.

Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Алмаз Гасанова, которая сегодня возвращается в город Шуша.

Она призналась, что ей трудно выразить словами всю свою радость и волнение.

"Мы жили как вынужденные переселенцы в пионерском лагере Qağayı ("Чайка") в Баку. Мы тосковали по каждой пяди города Шуша. В свое время я работала там в доме хан гызы Натаван, в детском санатории. Теперь мы будем жить в Шуше.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что они дали нам возможность пережить эти радостные дни. Да помилует Аллах души шехидов и дарует здоровье ветеранам" - сказала А.Гасанова.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в Шушу. На данном этапе в родной город возвращается 21 семья (85 человек).

Таким образом, на данный момент в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 126 семей (491 человек).

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