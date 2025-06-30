Бывшая вынужденная переселенка: Мы благодарны президенту за возможность вернуться домой

Мы очень благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.
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Она отметила, что оккупированные территории были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанской армией, ценой жизни и здоровья шехидов и гази.
"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази. Эти земли отвоевали они, проливая кровь. Сегодня нашей радости нет предела. Я возвращаюсь в родное село с дочерью. Желаю нашему главе государства вместе с его семьей долгих лет жизни и крепкого здоровья", - добавила Р.рустамова.
Отметим, что сегодня в село Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.