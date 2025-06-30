Бывшая вынужденная переселенка: Мы благодарны президенту за возможность вернуться домой

Мы очень благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.

Мы очень благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.

Как передает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из селя Кянгярли Агдамского района Рая Рустамова.

Она отметила, что оккупированные территории были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанской армией, ценой жизни и здоровья шехидов и гази.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази. Эти земли отвоевали они, проливая кровь. Сегодня нашей радости нет предела. Я возвращаюсь в родное село с дочерью. Желаю нашему главе государства вместе с его семьей долгих лет жизни и крепкого здоровья", - добавила Р.рустамова.

Отметим, что сегодня в село Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.