О нас

Бывшая вынужденная переселенка: Мы благодарны президенту за возможность вернуться домой

Бывшая вынужденная переселенка: Мы благодарны президенту за возможность вернуться домой Мы очень благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 07:43
Бывшая вынужденная переселенка: Мы благодарны президенту за возможность вернуться домой

Мы очень благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за возможность вернуться на родную землю.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из селя Кянгярли Агдамского района Рая Рустамова.

Она отметила, что оккупированные территории были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанской армией, ценой жизни и здоровья шехидов и гази.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует здоровье нашим гази. Эти земли отвоевали они, проливая кровь. Сегодня нашей радости нет предела. Я возвращаюсь в родное село с дочерью. Желаю нашему главе государства вместе с его семьей долгих лет жизни и крепкого здоровья", - добавила Р.рустамова.

Отметим, что сегодня в село Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Bu günə görə Prezidentimizə minnətdarıq

Другие новости из категории

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района
ФотоОчередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района
30 июня 2025 г. 07:00
Житель Кянгярли: Для нас в родном селе построены прекрасные дома
Житель Кянгярли: Для нас в родном селе построены прекрасные дома
30 июня 2025 г. 06:53
В Агдаме пройдет Молодежный форум ОЭС
В Агдаме пройдет Молодежный форум ОЭС
29 июня 2025 г. 21:07
В политической элите РФ есть силы, пытающиеся испортить отношения с Азербайджаном
В политической элите РФ есть силы, пытающиеся испортить отношения с Азербайджаном
29 июня 2025 г. 18:57
Депутат: Россия не оценила азербайджанскую политику добрососедства
Депутат: Россия не оценила азербайджанскую политику добрососедства
29 июня 2025 г. 18:16
Депутат: Российская полиция ведет себя как преступная группировка, а Кремль молчит
Депутат: Российская полиция ведет себя как преступная группировка, а Кремль молчит
29 июня 2025 г. 17:54
В России проводят предвзятую политику в отношении Азербайджана – МНЕНИЕ
В России проводят предвзятую политику в отношении Азербайджана – МНЕНИЕ
29 июня 2025 г. 17:14
Россия должна провести серьезное расследование на разных уровнях в связи с инцидентом в Екатеринбурге
Россия должна провести серьезное расследование на разных уровнях в связи с инцидентом в Екатеринбурге
29 июня 2025 г. 17:00
В Гябале подведены итоги соревнований, посвященных 20-летию МЧС
ФотоВ Гябале подведены итоги соревнований, посвященных 20-летию МЧС
29 июня 2025 г. 16:44
Сабина Салманова: Произошедшее полностью противоречит стратегическому партнерству Азербайджана и России
Сабина Салманова: Произошедшее полностью противоречит стратегическому партнерству Азербайджана и России
29 июня 2025 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi