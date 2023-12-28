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Бывшая вынужденная переселенка из Лачына: Президент Ильхам Алиев вернул нас на родную землю

Бывшая вынужденная переселенка из Лачына: Президент Ильхам Алиев вернул нас на родную землю Я и мой супруг были вынуждены покинуть Лачын. Наши дети выросли и получили образование здесь, в Баку. Желаю нашему президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, он дал нам возможность вернуться в родной город.
Внутренняя политика
28 декабря 2023 г. 06:55
Бывшая вынужденная переселенка из Лачына: Президент Ильхам Алиев вернул нас на родную землю

Я и мой супруг были вынуждены покинуть Лачын. Наши дети выросли и получили образование здесь, в Баку. Желаю нашему президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, он дал нам возможность вернуться в родной город.

Об этом сказала Report бывшая вынужденная переселенка из Лачынского района Хадиджа Ахмедова.

Она отметила, что в преддверии возвращения к родному очагу ее переполняют чувства радости и волнения.

"Азербайджан - наша Родина. Но каждому по-своему мил уголок, где он родился и вырос. Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, крепкого здоровья гази. Именно они под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши земли", - добавила Х.Ахмедова.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Лачын отправился очередной миграционный караван.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: “Prezident İlham Əliyev bizi öz vətənimizə qaytardı”

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