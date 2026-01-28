Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу: Мы возродим родное село

    Внутренняя политика
    • 28 января, 2026
    • 07:36
    Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу Алмаз Алкеремова рассказала о планах возродить родное село.

    В беседе с корреспондентом Report она отметила, что была вынуждена покинуть родной очаг в возрасте 25 лет вместе с матерью и братом.

    "Сегодня я возвращаюсь в Хоровлу с сыном. Долгие годы мы жили с тоской в сердце. Я посещала Джебарил после его освобождения, а теперь возвращаюсь туда навсегда. Очень рада, что мы сможем возродить родное село", - сказала А. Алкеремова.

    Напомним, что сегодня в Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    село Хоровлу Джебраильский район Великое возвращение
