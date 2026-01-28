Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу: Мы возродим родное село
28 января, 2026
- 07:36
Бывшая вынужденная переселенка из Хоровлу Алмаз Алкеремова рассказала о планах возродить родное село.
В беседе с корреспондентом Report она отметила, что была вынуждена покинуть родной очаг в возрасте 25 лет вместе с матерью и братом.
"Сегодня я возвращаюсь в Хоровлу с сыном. Долгие годы мы жили с тоской в сердце. Я посещала Джебарил после его освобождения, а теперь возвращаюсь туда навсегда. Очень рада, что мы сможем возродить родное село", - сказала А. Алкеремова.
Напомним, что сегодня в Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
