Бывшая переселенка из Джебраила поделилась впечатлениями от возвращения в родной город

Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Рейхан Гюльмамедова поделилась впечатлениями от возвращения в родной город.

Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Рейхан Гюльмамедова поделилась впечатлениями от возвращения в родной город.

Как сообщает Report , в беседе с журналистами в преддверии отправки очередной группы выходцев из Джебраила она рассказала, что была вынуждена покинуть свой очаг около 30 лет назад.

"Сегодня меня переполняет чувство радости. Желаю здоровья всем и каждому, кто не покладая рук работал, чтобы приблизить этот день. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует исцеления гази, которые под руководством президента, Верховного главнокомандующего освободили наши земли и подарили нам радость возвращения", - заключила Р.Гюльмамедова.

Напомним, что сегодня в Джебраил из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.