О нас

Бывшая переселенка из Джебраила поделилась впечатлениями от возвращения в родной город

Бывшая переселенка из Джебраила поделилась впечатлениями от возвращения в родной город Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Рейхан Гюльмамедова поделилась впечатлениями от возвращения в родной город.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 07:44
Бывшая переселенка из Джебраила поделилась впечатлениями от возвращения в родной город

Бывшая вынужденная переселенка из Джебраила Рейхан Гюльмамедова поделилась впечатлениями от возвращения в родной город.

Как сообщает Report, в беседе с журналистами в преддверии отправки очередной группы выходцев из Джебраила она рассказала, что была вынуждена покинуть свой очаг около 30 лет назад.

"Сегодня меня переполняет чувство радости. Желаю здоровья всем и каждому, кто не покладая рук работал, чтобы приблизить этот день. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует исцеления гази, которые под руководством президента, Верховного главнокомандующего освободили наши земли и подарили нам радость возвращения", - заключила Р.Гюльмамедова.

Напомним, что сегодня в Джебраил из Баку выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün : Təkcə uşaqları götürüb Cəbrayıldan çıxmışdıq, indi bir maşın əşya ilə geri qayıdırıq

Другие новости из категории

Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района
Житель Джебраила: Верю, что и мы окажем вклад в развитие нашего района
30 сентября 2024 г. 07:23
Бывшая вынужденная переселенка: Приехав в Джебраил, я первым делом поцелую родную землю
Бывшая вынужденная переселенка: Приехав в Джебраил, я первым делом поцелую родную землю
30 сентября 2024 г. 06:58
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
30 сентября 2024 г. 06:35
Ильхам Алиев: Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма
Ильхам Алиев: Мы обеспокоены нарастающими в мире тенденциями ненависти и расизма
29 сентября 2024 г. 20:03
Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений
Президент: Армения отказывается предоставить нам информацию о местонахождении массовых захоронений
29 сентября 2024 г. 20:01
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим наши долгосрочные отношения с Международной ассоциацией прокуроров
29 сентября 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
В Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев
28 сентября 2024 г. 23:00
Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан
Представители омбудсмена изучили проблемы репатриированных из Сирии граждан
28 сентября 2024 г. 15:11
Утверждено Типовое положение о государственных информационных ресурсах и системах
Утверждено "Типовое положение о государственных информационных ресурсах и системах"
28 сентября 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi