Будут выданы доплаты к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку".

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, до 1 мая продлен срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.