У желающих проживать в Азербайджане иностранцев проверят знания

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба 11 и 12 октября проведет собеседование для обратившихся за получением разрешения на постоянное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, целью собеседования является проверка знаний иностранцами своих прав и обязанностей, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, а также знания государственного языка.

На собеседование в целом приглашено 95 человек, 48 из которых пройдут его 11 октября, а 12 октября будут проверены знания остальных иностранцев.