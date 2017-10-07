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    У желающих проживать в Азербайджане иностранцев проверят знания

    В течение двух дней на интервью приглашены около 100 человек

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба 11 и 12 октября проведет собеседование для обратившихся за получением разрешения на постоянное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства.

    Как сообщает Report, целью собеседования является проверка знаний иностранцами своих прав и обязанностей, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, а также знания государственного языка.

    На собеседование в целом приглашено 95 человек, 48 из которых пройдут его 11 октября, а 12 октября будут проверены знания остальных иностранцев.

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