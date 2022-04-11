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Будут проведены курсы профподготовки для вынужденных переселенок 

Будут проведены курсы профподготовки для вынужденных переселенок  В Азербайджане будут организованы курсы профподготовки для вынужденных переселенок. Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Было отмечено, что Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей (AGUPDC), программа
Внутренняя политика
11 апреля 2022 г. 13:19
Будут проведены курсы профподготовки для вынужденных переселенок 

В Азербайджане будут организованы курсы профподготовки для вынужденных переселенок.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей (AGUPDC), программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), женские ресурсные центры в Агджабеди, Барде и Тертере приступили к проекту “Расширение прав и создание равных возможностей для женщин, входящих в уязвимые группы пострадавших от конфликта в Азербайджане, для устранения барьеров, препятствующих их экономической и социальной вовлеченности”.

В рамках этой деятельности женщинам-вынужденным переселенцам будет оказана юридическая и психологическая помощь, а желающим начать малый и средний бизнес - поддержка самозанятости и обучение на различных курсах.

В ресурсных центрах Агджабеди, Барде и Тертере женщинам, имеющим статус вынужденных переселенцев, будут привиты начальные профессиональные навыки в области ИТ, швейного дела, изготовления кондитерских изделий, услуг красоты и ряду других областей. Планируется онлайн-обучение по психологии, юриспруденции и навыкам лидерства.

Желающие принять участие в курсах или получить более подробную информацию могут обратиться к координатору женских ресурсных центров в районе проживания.

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Версия на азербайджанском языке Məcburi köçkün qadınlar üçün peşə təlimləri keçiriləcək

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