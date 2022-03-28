Будут подготовлены правила приема гуманитарных грузов, поступающих в Азербайджан

Будут подготовлены правила приема, учета, доставки к месту назначения, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию Азербайджана.

Будут подготовлены правила приема, учета, доставки к месту назначения, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе Об утверждении “Положения о государственной комиссии по международной гуманитарной помощи”.

Кабинет министров в четырехмесячный срок должен утвердить “Правила приема, учета, доставки к месту назначения, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию Азербайджанской Республики” и проинформировать об этом президента Азербайджана.