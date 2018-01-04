Будут подготовлены нормы и требования по специально отведенным для курения местам

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана в течение трех месяцев подготовит санитарно-гигиенические нормы и требования по специально отведенным местам для курения табака.

Как сообщает Report, за это время Кабмин также определит правила утилизации отходов табачных изделий.

Кабинет министров определит основные направления и способы просвещения населения, для этой цели обеспечит деятельность специальных "горячих линий".

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал новый закон "Об ограничении использования табачных изделий".

Этот закон определяет правовую основу охраны здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, использования табачных изделий и деятельности по уменьшению вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду.