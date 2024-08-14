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Будут перезахоронены останки еще семи шехидов I Карабахской войны

Будут перезахоронены останки еще семи шехидов I Карабахской войны Будут перезахоронены останки еще семи шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 16:57
Будут перезахоронены останки еще семи шехидов I Карабахской войны

Будут перезахоронены останки еще семи шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что 15 августа военнослужащие Джамалов Эльман Гусейн оглу, Абилов Абульфаз Абульфат оглу, Гусейнов Джаваншир Эршад оглу, гражданское лицо Ширинов Тахир Ширин оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Мехдиабад Абшеронского района, а военнослужащий Ибрагимов Джамаледдин Ибад оглу - в селе Амирджан Сураханского района города Баку.

Останки еще одного военнослужащего Ярыева Ганбара Теймур оглу будут преданы земле на Аллее шехидов в Сальянском районе.

Зейналову Тарану (Асмая) Давуд гызы (гражданское лицо) завтра перезахоронят на Аллее шехидов в Барде.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsinin daha yeddi itkin şəhidi dəfn ediləcək

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