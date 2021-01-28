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Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным?

Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным? Что касается работы общественного транспорта по выходным дням, то об этом будет дополнительно сообщено
Внутренняя политика
28 января 2021 г. 10:52
Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным?

"После 1 февраля объекты общественного питания смогут оказывать услуги на местах и по субботам и воскресеньям".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Что касается работы общественного транспорта по выходным дням, то об этом будет дополнительно сообщено, отметил И.Мамедов.

"В эти субботу и воскресенье (30-31 января) будут работать парикмахерские и салоны красоты. В кафе и ресторанах с 1 февраля будут предоставлять услуги на местах".

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonları kafe-restoranlar və ictimai nəqliyyat işləyəcək? - AÇIQLAMA

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