Будут ли работать кафе, рестораны и общественный транспорт по выходным?

"После 1 февраля объекты общественного питания смогут оказывать услуги на местах и по субботам и воскресеньям".
Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.
Что касается работы общественного транспорта по выходным дням, то об этом будет дополнительно сообщено, отметил И.Мамедов.
"В эти субботу и воскресенье (30-31 января) будут работать парикмахерские и салоны красоты. В кафе и ресторанах с 1 февраля будут предоставлять услуги на местах".