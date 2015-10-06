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    У прибывших в Азербайджан незаконных мигрантов будут брать отпечатки пальцев

    Милли Меджлис внес поправки в закон О государственной дактилоскопической регистрации в Азербайджанской республике

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане расширен круг лиц, проходящих принудительную государственную дактилоскопическую регистрацию (отпечатки пальцев). Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках, внесенных 6 октября Милли Меджлисом в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Азербайджанской республике".

    Согласно изменению, в соответствии с  законодательством, лица, которых следует депортировать из Азербайджана, а также иностранцы, содержащиеся в центрах размещения незаконных мигрантов, и лица без гражданства будут проходить принудительную дактилоскопию. 

    Напомним, что в настоящей статье закона принудительная дактилоскопическая регистрация иностранцев, содержащихся в центрах размещения незаконных мигрантов, и лиц без гражданства, не предусмотрена.

    Законопроект принят путем голосования. 

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