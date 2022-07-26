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Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов

Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов. Как сообщает Report, решение было принято сегодня на заседании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Работу данной комиссии возглавляет заместитель председателя ЦИК.
Внутренняя политика
26 июля 2022 г. 16:43
Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов

Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов.

Как сообщает Report, решение было принято сегодня на заседании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Работу данной комиссии возглавляет заместитель председателя ЦИК.

В состав комиссии вошли члены ЦИК Ровзат Гасымов, Рамиз Ибрагимов, Габиль Оруджев, Алмаз Гахраманлы, Наиля Аскерова, Илькин Шахбазов.

Также в составе комиссии - представители Государственной службы по имущественным вопросам, представитель Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции и Исполнительной власти города Баку.

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