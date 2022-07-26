Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов

Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов. Как сообщает Report, решение было принято сегодня на заседании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Работу данной комиссии возглавляет заместитель председателя ЦИК.

Утвержден новый состав Комиссии по определению границ избирательных округов.



Как сообщает Report, решение было принято сегодня на заседании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



Работу данной комиссии возглавляет заместитель председателя ЦИК.



В состав комиссии вошли члены ЦИК Ровзат Гасымов, Рамиз Ибрагимов, Габиль Оруджев, Алмаз Гахраманлы, Наиля Аскерова, Илькин Шахбазов.

Также в составе комиссии - представители Государственной службы по имущественным вопросам, представитель Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции и Исполнительной власти города Баку.