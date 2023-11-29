Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам

Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар (9 км) -Агдере - Агдам.

Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар (9 км) -Агдере - Агдам.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км)-Агдере-Агдам протяженностью 33 километра из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено первоначально 4,5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.