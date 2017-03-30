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    Будет разрешен ввоз в Азербайджан роговицы глаза

    В закон внесут изменения

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Будет разрешен ввоз в Азербайджан роговицы глаза.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было обсуждено изменение, предложенное в закон "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и пребывание которых в обороте допускается на основе специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)". 

    Так, в указанный список также внесена роговица глаза. 

    Кроме того, предложено изменение в связанный с этим закон "О перечне предметов, включение которых в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота) не допускается".

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