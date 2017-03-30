Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Будет разрешен ввоз в Азербайджан роговицы глаза.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было обсуждено изменение, предложенное в закон "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и пребывание которых в обороте допускается на основе специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)".

Так, в указанный список также внесена роговица глаза.

Кроме того, предложено изменение в связанный с этим закон "О перечне предметов, включение которых в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота) не допускается".