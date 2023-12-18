Будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба

Будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба, соединяющей поселок Красная Слобода Губинского района с селом Гухуроба Гусарского района.

Будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба, соединяющей поселок Красная Слобода Губинского района с селом Гухуроба Гусарского района.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В целях капитального ремонта автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а министерству экономики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги.