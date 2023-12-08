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Будет проведен капитальный ремонт автодорог на территории Пираллахинского района

Будет проведен капитальный ремонт автодорог на территории Пираллахинского района Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 14:57
Будет проведен капитальный ремонт автодорог на территории Пираллахинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Пираллахи Пираллахинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 300 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Pirallahıda avtomobil yolları əsaslı təmir ediləcək

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