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Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"

Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 14:22
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Как сообщает Report, глава государства поручил Кабинету Министров Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

На 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся 25 сентября 2023 года в столице Государства Катар городе Доха, город Шуша - культурная столица Азербайджана была объявлена "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Данное решение является выражением особого почтения к Шуше, которая, являясь одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в полной мере олицетворяет богатство исламской культуры и сыграет особую роль в дальнейшем расширении взаимных отношений сотрудничества, став новым символом солидарности исламского мира.

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Версия на азербайджанском языке Şuşanın “İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanacaq - SƏRƏNCAM

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