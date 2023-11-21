Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Как сообщает Report, глава государства поручил Кабинету Министров Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

На 12-й конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся 25 сентября 2023 года в столице Государства Катар городе Доха, город Шуша - культурная столица Азербайджана была объявлена "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Данное решение является выражением особого почтения к Шуше, которая, являясь одним из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана, в полной мере олицетворяет богатство исламской культуры и сыграет особую роль в дальнейшем расширении взаимных отношений сотрудничества, став новым символом солидарности исламского мира.