Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает местное бюро Report, об этом полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли сказал 13 июля на встрече с жильцами во время введения в эксплуатацию нового жилого комплекса "Умид" в городе Нахчыван.
Он отметил, что во время строительных работ, проведенных в Нахчыване до этих пор, допускались недочеты, были нарушены имущественные права населения, функциональность и архитектурные работы при строительстве были не на должном уровне.
Ф.Наджафли отметил, что разрабатываемые сегодня проекты опираются на научный подход и законодательство: "К сожалению, в Автономной республике ни у одного города, кроме Нахчывана, не имеется генплана. Генплан города Нахчыван был подготовлен в 1984 году, и в нем никак не фиксировалось развитие, которое произошло в городе с того периода и по сегодняшний день. С учетом необходимости будет подготовлен генплан всех городов Автономной республики".