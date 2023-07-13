Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики

Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики.

Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает местное бюро Report, об этом полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли сказал 13 июля на встрече с жильцами во время введения в эксплуатацию нового жилого комплекса "Умид" в городе Нахчыван.

Он отметил, что во время строительных работ, проведенных в Нахчыване до этих пор, допускались недочеты, были нарушены имущественные права населения, функциональность и архитектурные работы при строительстве были не на должном уровне.

Ф.Наджафли отметил, что разрабатываемые сегодня проекты опираются на научный подход и законодательство: "К сожалению, в Автономной республике ни у одного города, кроме Нахчывана, не имеется генплана. Генплан города Нахчыван был подготовлен в 1984 году, и в нем никак не фиксировалось развитие, которое произошло в городе с того периода и по сегодняшний день. С учетом необходимости будет подготовлен генплан всех городов Автономной республики".