Будет отмечено 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра

В Азербайджане отметят 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

В Азербайджане отметят 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и принимая во внимание особую роль Иреванского государственного азербайджанского драматического театра в культурно-общественной жизни нашего народа постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 140-летию Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении главы государства.