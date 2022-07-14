О нас

Будет отмечено 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра

Будет отмечено 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра В Азербайджане отметят 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.
Внутренняя политика
14 июля 2022 г. 16:49
Будет отмечено 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра

В Азербайджане отметят 140-летие Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и принимая во внимание особую роль Иреванского государственного азербайджанского драматического театра в культурно-общественной жизни нашего народа постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 140-летию Иреванского государственного азербайджанского драматического театра.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении главы государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to celebrate 140th anniversary of Iravan State Azerbaijani Drama Theater
Версия на азербайджанском языке İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 140 illiyi qeyd ediləcək

Самое читаемое

Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi