За использование государственного бюджета не по назначению​ будет наложен штраф

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству предложено применить наказание за использование государственного бюджета не по назначению.

Как сообщает Report, был обсужден проект включения в Уголовный кодекс новой статьи 308-1.

Согласно дополнению, за использование не по назначению средств государственного бюджета, фондов или же внебюджетных госфондов будет применяться штраф в размере от 8 000 до 10 000 манатов, или же лишение свободы сроком до 3 лет.

В случае использования не по назначению средств в крупных размерах (250 000 и более манатов) предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.