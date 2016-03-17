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    За использование государственного бюджета не по назначению​ будет наложен штраф

    Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству предложено применить наказание за использование государственного бюджета не по назначению.

    Как сообщает Report, был обсужден проект включения в Уголовный кодекс новой статьи 308-1.

    Согласно дополнению, за использование не по назначению средств государственного бюджета, фондов или же внебюджетных госфондов будет применяться штраф в размере от 8 000 до 10 000 манатов, или же лишение свободы сроком до 3 лет.

    В случае использования не по назначению средств в крупных размерах (250 000 и более манатов) предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

    Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

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