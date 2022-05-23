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Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира

Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира "Трехсторонняя встреча в Брюсселе имеет большое значение для Азербайджана. Самое важное, что в ходе встречи еще раз нашли свое подтверждение вопросы, которые будут обсуждаться на этапе подготовки мирного соглашения на основе 5 принципов, выдвинутых азерба
Внутренняя политика
23 мая 2022 г. 13:43
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира

"Трехсторонняя встреча в Брюсселе имеет большое значение для Азербайджана. Самое важное, что в ходе встречи еще раз нашли свое подтверждение вопросы, которые будут обсуждаться на этапе подготовки мирного соглашения на основе 5 принципов, выдвинутых азербайджанской стороной на предыдущих встречах. В целом, брюссельская встреча стала важным шагом в направлении мира".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

Он подчеркнул, что одним из основных моментов стало отсутствие в достигнутом соглашении выражения Нагорный Карабах, договоренность о встрече армянской и азербайджанской сторон в связи с территориальной целостностью Азербайджана, неприкосновенностью его границ, уточнением границ, а также разблокировка коммуникаций:

"Долгое время президент Ильхам Алиев в своих выступлениях говорил, что армяне, проживающие в части Карабаха, являются гражданами Азербайджана. И за проживающими в Карабахе армянами закреплены такие же права и свободы, какие закреплены за всеми проживающими в Азербайджане народностями, являющимися гражданами нашей страны.

Неоднократно заявлялось, что разблокировка коммуникаций, подписание мирного договора - все это должно сыграть важную роль не только для Азербайджана и Армении, но стать в целом основным гарантом мира и безопасности на Южном Кавказе. Поскольку Армения сегодня – страна с разгромленной армией, бедствующим населением, а Азербайджан - одна из экономически развивающихся стран мира".

Депутат добавил, что укрепление экономических связей и восстановление коммуникаций приведет к улучшению экономической ситуации в Армении.

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Версия на английском языке Brussels meeting: Important step towards peace - OPINION
Версия на азербайджанском языке Brüssel görüşü: Sülh istiqamətində atılmış mühüm addım - RƏY

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