Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира

"Трехсторонняя встреча в Брюсселе имеет большое значение для Азербайджана. Самое важное, что в ходе встречи еще раз нашли свое подтверждение вопросы, которые будут обсуждаться на этапе подготовки мирного соглашения на основе 5 принципов, выдвинутых азерба

"Трехсторонняя встреча в Брюсселе имеет большое значение для Азербайджана. Самое важное, что в ходе встречи еще раз нашли свое подтверждение вопросы, которые будут обсуждаться на этапе подготовки мирного соглашения на основе 5 принципов, выдвинутых азербайджанской стороной на предыдущих встречах. В целом, брюссельская встреча стала важным шагом в направлении мира".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

Он подчеркнул, что одним из основных моментов стало отсутствие в достигнутом соглашении выражения Нагорный Карабах, договоренность о встрече армянской и азербайджанской сторон в связи с территориальной целостностью Азербайджана, неприкосновенностью его границ, уточнением границ, а также разблокировка коммуникаций:

"Долгое время президент Ильхам Алиев в своих выступлениях говорил, что армяне, проживающие в части Карабаха, являются гражданами Азербайджана. И за проживающими в Карабахе армянами закреплены такие же права и свободы, какие закреплены за всеми проживающими в Азербайджане народностями, являющимися гражданами нашей страны.

Неоднократно заявлялось, что разблокировка коммуникаций, подписание мирного договора - все это должно сыграть важную роль не только для Азербайджана и Армении, но стать в целом основным гарантом мира и безопасности на Южном Кавказе. Поскольку Армения сегодня – страна с разгромленной армией, бедствующим населением, а Азербайджан - одна из экономически развивающихся стран мира".

Депутат добавил, что укрепление экономических связей и восстановление коммуникаций приведет к улучшению экономической ситуации в Армении.