Бригада психологов, врачей и спасателей МЧС Азербайджана направлена в Актау

Сразу после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бригада опытных психологов, врачей и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям, оснащенная необходимыми

Сразу после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бригада опытных психологов, врачей и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям, оснащенная необходимыми средствами, была направлена в казахстанский город Актау на самолете-амфибии БЕ-200 ЧС ведомства.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В соответствии с поставленными задачами, психологи министерства оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим. Кроме того, при необходимости врачи проводят медицинское вмешательство.

В зоне крушения также работают спасатели МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет представлена позднее.