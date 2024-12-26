Бригада психологов, врачей и спасателей МЧС Азербайджана направлена в Актау

Сразу после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева бригада опытных психологов, врачей и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям, оснащенная необходимыми средствами, была направлена в казахстанский город Актау на самолете-амфибии БЕ-200 ЧС ведомства.
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В соответствии с поставленными задачами, психологи министерства оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим. Кроме того, при необходимости врачи проводят медицинское вмешательство.
В зоне крушения также работают спасатели МЧС Азербайджана.
Дополнительная информация будет представлена позднее.