Бригада МЧС Азербайджана приступила к поисково-спасательным и другим мероприятиям в Ханкенди

Бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 50 человек приступила к поисково-спасательным и другим мероприятиям в Ханкенди в связи с произошедшим 25 сентября взрывом на заправочной станции.

Бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в составе 50 человек приступила к поисково-спасательным и другим мероприятиям в Ханкенди в связи с произошедшим 25 сентября взрывом на заправочной станции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Администрация президента Азербайджанской Республики.

МЧС Азербайджана 27 сентября направил в Ханкенди 10 автомобилей и бригаду в составе 50 человек.

Автомобили МЧС прибыли в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, и уже приступили к поисково-спасательным и другим мероприятиям с целью обеспечения безопасности.

Отметим, взрыв, произошедший 25 сентября на автозаправке недалеко от города Ханкенди, вызвал сильный пожар. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

Баку немедленно отправил в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди автомобили скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами с целью оказать помощь пострадавшим.