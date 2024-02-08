Бразильский депутат: Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично

Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично.

Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель парламента Бразилии Нельсон Тред Фильо по итогам наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Он заявил, что в составе миссии наблюдателей посетил семь избирательных участков.

Представитель парламента Бразилии отметил, что выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне: "Мы увидели в вашей стране очень позитивную ситуацию. В свою очередь, я благодарю посла Бразилии в Азербайджане, за его высокую активность. Также я являюсь членом группы дружбы Бразилия-Азербайджан и приглашаю азербайджанских депутатов в Бразилию".