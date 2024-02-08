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Бразильский депутат: Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично

Бразильский депутат: Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 12:13
Бразильский депутат: Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично

Избирательный процесс прошел очень прозрачно и демократично.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель парламента Бразилии Нельсон Тред Фильо по итогам наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Он заявил, что в составе миссии наблюдателей посетил семь избирательных участков.

Представитель парламента Бразилии отметил, что выборы в Азербайджане были организованы на высоком уровне: "Мы увидели в вашей стране очень позитивную ситуацию. В свою очередь, я благодарю посла Бразилии в Азербайджане, за его высокую активность. Также я являюсь членом группы дружбы Бразилия-Азербайджан и приглашаю азербайджанских депутатов в Бразилию".

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Версия на английском языке Brazilian MP: Election process was very transparent and democratic
Версия на азербайджанском языке Braziliyalı deputat: "Bütün seçki prosesi çox şəffaf və demokratik şəkildə keçirilib"

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