Брат жертвы Ходжалинского геноцида: О резне в городе мы узнали 27 февраля 1992 года

Брат Басиры Магеррамовой, останки которой были найдены в массовом захоронении в Ходжалы и захоронены сегодня в Баку, Гумбат Аллахвердиев рассказал о Ходжалинской трагедии.

Брат Басиры Магеррамовой, останки которой были найдены в массовом захоронении в Ходжалы и захоронены сегодня в Баку, Гумбат Аллахвердиев рассказал о Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, по его словам, о резне в Ходжалы они узнали 27 февраля 1992 года.

Аллахвердиев отметил, что изначально официально сообщалось всего о двух погибших, хотя в действительности в Ходжалы в живых не оставалось ни одного человека:

"Мы пробыли в Агдаме месяц. Несмотря на все усилия, нам не удалось получить никакой информации о нашей сестре и ее муже. В марте этого года их останки были найдены. Стало известно, что оба они были убиты в одном и том же месте. Будь Басира сейчас жива, ей бы исполнилось 70 лет".