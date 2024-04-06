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Брат жертвы Ходжалинского геноцида: О резне в городе мы узнали 27 февраля 1992 года

Брат жертвы Ходжалинского геноцида: О резне в городе мы узнали 27 февраля 1992 года Брат Басиры Магеррамовой, останки которой были найдены в массовом захоронении в Ходжалы и захоронены сегодня в Баку, Гумбат Аллахвердиев рассказал о Ходжалинской трагедии.
Внутренняя политика
6 апреля 2024 г. 14:42
Брат жертвы Ходжалинского геноцида: О резне в городе мы узнали 27 февраля 1992 года

Брат Басиры Магеррамовой, останки которой были найдены в массовом захоронении в Ходжалы и захоронены сегодня в Баку, Гумбат Аллахвердиев рассказал о Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, по его словам, о резне в Ходжалы они узнали 27 февраля 1992 года.

Аллахвердиев отметил, что изначально официально сообщалось всего о двух погибших, хотя в действительности в Ходжалы в живых не оставалось ни одного человека:

"Мы пробыли в Агдаме месяц. Несмотря на все усилия, нам не удалось получить никакой информации о нашей сестре и ее муже. В марте этого года их останки были найдены. Стало известно, что оба они были убиты в одном и том же месте. Будь Басира сейчас жива, ей бы исполнилось 70 лет".

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Версия на азербайджанском языке Xocalı şəhidinin qardaşı: Şəhərdə qırğın törədildiyini 1992-ci il fevralın 27-də bildik

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