Брат шехида: Благодарен, что отныне смогу приходить на могилу брата

Натиг Аббасов, брат Адалята Аббасова, погибшего во время I Карабахской войны и до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести, выразил благодарность за то, что теперь он сможет приходить на могилу брата.

Натиг Аббасов, брат Адалята Аббасова, погибшего во время I Карабахской войны и до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести, выразил благодарность за то, что теперь он сможет приходить на могилу брата.

Как сообщает западное бюро Report, по словам Натига Аббасова, его брат Адалят 32 года назад пропал без вести в боях на Агдеринском направлении:

"Мы ждали его 32 года. Он ушел на войну добровольцем. Еще раз от имени моей матери и сестры я хочу поблагодарить главу государства, государственные учреждения за то, что отныне они смогут приходить на его могилу”.

Сегодня в селе Хошбулаг Дашкесанского района cостоялась церемония прощания с шехидом Адалятом Аббасовым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны. Его останки были перезахоронены на Аллее шехидов города Гянджа.