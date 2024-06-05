Брат шехида: Супруга моего брата и трое детей все еще числятся пропавшими без вести

Супруга шехида I Карабахской войны Мехдигулу Гулиева, который был перезахоронен сегодня в поселке Милабад Бейлаганского района, и трое их детей по сей день считаются пропавшими без вести.

Супруга шехида I Карабахской войны Мехдигулу Гулиева, который был перезахоронен сегодня в поселке Милабад Бейлаганского района, и трое их детей по сей день считаются пропавшими без вести.

Об этом сотруднику Report в Бейлагане сказал брат шехида Агамамед Гулиев.

Гулиев выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся получить информацию об их судьбах.

"Моему брату было 35 лет, когда он и члены его семьи пропали без вести. Останки моего брата удалось найти спустя столько лет. Мы верим, что в ближайшее время прояснится судьба его жены и троих детей", - сказал он.

Мехдигулу Мадат оглу Гулиев родился 1 июня 1958 года в селе Ниязгуллар Джебраильского района. Он пропал без вести 23 октября 1993 года в поселке Горадиз Физулинского района. Ранее он был похоронен как неизвестный шехид на кладбище села Бала Бахманли Физулинского района.