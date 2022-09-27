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Брат шехида: Сабухи трижды возвращался в строй после ранений

Брат шехида: Сабухи трижды возвращался в строй после ранений Сабухи был ранен и трижды выздоравливал, прежде чем был стал шехидом.
Внутренняя политика
27 сентября 2022 г. 15:09
Брат шехида: Сабухи трижды возвращался в строй после ранений

Сабухи был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй после госпиталя во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом рассказал Санан Ахмедов, брат Сабухи Ахмедова, выросшего в детской деревне SOS и ставшего шехидом при предотвращении провокаций со стороны Армении 12-13 сентября 2022 года.

По его словам, перед началом Отечественной войны его брат получил звание прапорщика и был награжден знаком отличия. "Во время Отечественной войны мой брат тоже был на передовой, в Суговушане, Зангилане, бывшем Агдере и Физули. Я все переживал, как он там?", - рассказал Санан.

По его словам, брат получил осколочное ранение в ногу в боях за Суговушан, обжег руку, спасая боевого товарища, который застрял в машине. Также получил осколочное ранение в голову в боях за бывший Агдере.

"В общей сложности он был ранен трижды, был на лечении в госпитале 7 дней и вновь вернулся в строй, сказав: "Я не могу оставаться в стороне", — продолжил Санан.

С.Ахмедов рассказал, что во время войны я не получал вестей от своего брата в течение нескольких дней: "Однажды я услышал, что есть шехиды из взвода Сабухи. Я очень боялся, что с моим братом что-то случится. Они ошибочно сообщили, что Сабухи стал шехидом, но он был жив. Он связался со мной позже и сказал, что с ним все в порядке. Он вернулся с Отечественной войны благополучно и с 4 медалями. Я не верил, что он станет шехидом. Я горжусь им, но мне очень трудно принять это".

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Версия на азербайджанском языке Qardaşı: "Səbuhi şəhid olanadək üç dəfə yaralanıb sağalmışdı"

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