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Брат шехида: Родители узнали об обнаружении его останков, но присутствовать на перезахоронении им не довелось

Брат шехида: Родители узнали об обнаружении его останков, но присутствовать на перезахоронении им не довелось 17:41
Внутренняя политика
4 июля 2025 г. 18:28
Брат шехида: Родители узнали об обнаружении его останков, но присутствовать на перезахоронении им не довелось

Брат шехида Первой Карабахской войны Мехмана Мусаева, считавшегося пропавшим без вести, Самед Мусаев сообщил, что их родители не дожили до его похорон.

В беседе с корреспондентом Report в Кяльбаджаре С. Мусаев назвал утешением для своей семьи то, что останки его брата были найдены и преданы земле.

"Мехман был зачислен в местный батальон самообороны с первого дня боев в Карабахе. Он всегда верил в победу и отдал жизнь ради Родины. Мы ждали брата много лет и жили с надеждой получить от него весточку. Родители узнали об обнаружении его останков, однако ушли из жизни, так и не побывав на перезахоронении", - добавил С.Мамедов.

Отметим, что останки шехида Мусаева Мехмана Джамал оглу перезахоронены 4 июля на Кяльбаджарском городском кладбище.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid qardaşı: Valideynlərim onun qalıqlarının tapıldığını eşitsələr də, dəfn olunduğunu görmədilər

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