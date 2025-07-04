Брат шехида: Родители узнали об обнаружении его останков, но присутствовать на перезахоронении им не довелось

17:41

Брат шехида Первой Карабахской войны Мехмана Мусаева, считавшегося пропавшим без вести, Самед Мусаев сообщил, что их родители не дожили до его похорон.

В беседе с корреспондентом Report в Кяльбаджаре С. Мусаев назвал утешением для своей семьи то, что останки его брата были найдены и преданы земле.

"Мехман был зачислен в местный батальон самообороны с первого дня боев в Карабахе. Он всегда верил в победу и отдал жизнь ради Родины. Мы ждали брата много лет и жили с надеждой получить от него весточку. Родители узнали об обнаружении его останков, однако ушли из жизни, так и не побывав на перезахоронении", - добавил С.Мамедов.

Отметим, что останки шехида Мусаева Мехмана Джамал оглу перезахоронены 4 июля на Кяльбаджарском городском кладбище.