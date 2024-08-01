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Брат шехида: Мы не прекращали его поиски

Брат шехида: Мы не прекращали его поиски Мы не прекращали поисков моего брата, о котором долгое время не было никаких известий.
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 13:34
Брат шехида: Мы не прекращали его поиски

Мы не прекращали поисков моего брата, о котором долгое время не было никаких известий.

Об этом западному бюро Report рассказал Вугар Мамедов, брат Сурхая Мамедова, погибшего в Первой Карабахской войне, останки которого были перезахоронены 1 августа на Аллее шехидов в Гяндже.

"Мы искали моего брата годами. Сегодня мы наконец-то обрели покой. Благодарю всех, в частности президента Ильхама Алиева, за работу, проделанную для его нахождения.

Мой брат добровольно ушел на войну и героически погиб. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - заявил В. Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid qardaşı: Onun tapılması üçün axtarışlara fasilə vermirdik

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