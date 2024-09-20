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Брат шехида: Благодарен президенту Ильхаму Алиеву, шехидам и ветеранам Второй Карабахской войны

Брат шехида: Благодарен президенту Ильхаму Алиеву, шехидам и ветеранам Второй Карабахской войны Брата шехида Тарлана Рустамова Расиф Рустамов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, шехидам и ветеранам Второй Карабахской войны, освободившим азербайджанские земли от многолетней оккупации. 
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 13:35
Брат шехида: Благодарен президенту Ильхаму Алиеву, шехидам и ветеранам Второй Карабахской войны

Брата шехида Тарлана Рустамова Расиф Рустамов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, шехидам и ветеранам Второй Карабахской войны, освободившим азербайджанские земли от многолетней оккупации.

Об этом Рустамов сказал Report на церемонии похорон шехида.

"Останки моего брата, который считался пропавшим без вести в годы Первой Карабахской войны, были найдены спустя 32 года. Я благодарен президенту, шехидам и ветеранам Отечественной войны. Благодаря им наши земли были освобождены от оккупации, были найдены останки моего брата", - сказал он.

Он отметил, что Тарлан Рустамов воевал в 1992 году в селе Сырхавенд Агдеринского района. "18 сентября 1992 года он написал нам письмо. Через два дня нам пришло известие, что брат пропал без вести", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Şəhidin qardaşı: Başda Prezidentimiz olmaqla şəhidlərimizin və qazilərimizin sayəsində qardaşımın nəşi tapılıb

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