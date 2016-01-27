​Брат генерала: "Иса Азизов не является моим племянником"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Иса Азизов, имя которого упоминается в драке, произошедшей на заправочной станции Azpetrol на Тбилисском проспекте, не является моим племянником".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, брат заведующего отделом вопросов обороны Службы помощника президента Азербайджана по вопросам обороны, генерал-лейтенанта Магеррама Алиева Адиль Алиев.

Однако депутат признался, что И.Азизов является их дальним родственником: "Мы не верим, что он может совершить подобное. Если все же он причастен к произошедшему, мы очень сожалеем".

Отметим, что в СМИ распространили информацию о том, что Иса Азизов является племянником (сыном брата) заведующего отделом вопросов обороны Службы помощника президента Азербайджана по вопросам обороны, генерал-лейтенанта Магеррама Алиева.

В ответ на запрос Report замначальника пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил о задержании зачинщиков драки на заправочной станции Azpetrol на Тбилисском проспекте: "25 января в 04:00 на заправочной станции на Тбилисском проспекте столицы возник спор между заехавшим на станцию водителем, его пассажиром и работником охраны Садигом Багировым. Спор перерос в драку, и находившиеся в машине избили С.Багирова и скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Насиминского РУП подозреваемые, жители Баку Махир Искендеров и Иса Азизов были задержаны".