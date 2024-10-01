Большинство респондентов поддерживает создание правительства в изгнании Западного Азербайджана

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос о создании правительства в изгнании Западного Азербайджана.

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос о создании правительства в изгнании Западного Азербайджана.

Как передает Report, по данным ЦСИ, 85,5% респондентов поддерживают создание такого правительства для возвращения западных азербайджанцев на свои земли. Против выступили 4,4%, а 10,1% затруднились ответить.

В ЦСИ напомнили, что в период 1905-1991 годов азербайджанцы подвергались этнической чистке на этих землях. Последняя депортация в 1987-1991 годах вынудила более 350 тысяч азербайджанцев покинуть родные дома. Западные азербайджанцы до сих пор живут в статусе беженцев.

Опрос проводился с 17 по 27 сентября 2024 года среди 388 человек методом телефонного интервью (CATI). Погрешность результатов составляет 5% при 95% доверительном интервале.