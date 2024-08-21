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Большинство кандидатов в депутаты ранее не имели никакой политической активности

Большинство кандидатов в депутаты ранее не имели никакой политической активности Большинство кандидатов в депутаты являются безработными и не вели ранее никакой политической деятельности.
Внутренняя политика
21 августа 2024 г. 13:11
Большинство кандидатов в депутаты ранее не имели никакой политической активности

Большинство кандидатов в депутаты являются безработными и не вели ранее никакой политической деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в промежуточном отчете о парламентских выборах Коалиции по мониторингу выборов (КМВ) "Мой голос".

Соучредитель КМВ Саадат Бенаньярлы указала, что больше всего кандидатов-женщин выступает от партии "Ени Азербайджан" - 30 из 125.

Всего, по данным коалиции, в ЦИК зарегистрировано 1 052 кандидатов.

В общей сложности, кандидатуры выдвинули 1508 человек, из них утверждены 1 462 человек, 1 420 человек получили подписные листы, 1 197 человек их сдали.

Согласно отчету, препятствий кандидатам в процессе сбора подписей нигде не зафиксировано, отказ в регистрации кандидатур в основном связан с недочетами документов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDeputatlığa namizədlərin əksəriyyətinin heç bir siyasi fəaliyyəti olmayıb - HESABAT

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