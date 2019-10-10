Госкомитет: Больше всего вынужденных переселенцев живет в Бинагадинском районе

"Заключение комиссии, созданной в связи с общежитиями в городе Баку, представлено Кабинету министров".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Он сообщил, что комиссия проверила также состояние электропроводок в общежитиях: "Вместе с вице-премьером Али Ахмедовым в связи с этим три раза было проведено расширенное заседание. В настоящее время заключение комиссии представлено Кабинету министров".

Р.Рзаев отметил, что в Баку по количеству семей больше всего вынужденных переселенцев проживают в Бинагадинском районе.