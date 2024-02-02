Более тысячи избирателей проголосуют в Шуше на внеочередных президентских выборах

На внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, в Шуше проголосуют 1 189 избирателей.

На внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, в Шуше проголосуют 1 189 избирателей.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал секретарь нового созданного избирательного участка №105 в городе Шуша Эльнур Магеррамов.

По его словам, в день внеочередных президентских выборов, на участке проголосуют 1 189 избирателей, процесс раздачи извещений уже завершен.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".