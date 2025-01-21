Более 93% опрошенных западных азербайджанцев заявили, что вынужденно покинули свои исторические земли

93,1% участников опроса, проведенного Центром социальных исследований среди западных азербайджанцев, заявили, что вынужденно покинули земли, на которых они исторически проживали.

93,1% участников опроса, проведенного Центром социальных исследований среди западных азербайджанцев, заявили, что вынужденно покинули земли, на которых они исторически проживали.

Как сообщает Report, результаты опроса свидетельствуют о том, что правительство Армении проводило политику этнической чистки, в результате которой азербайджанцы были вынуждены покинуть свои исторические земли под давлением и угрозами.

Показатель в 0,7% определяет добровольно переселившихся из исторических земель западных азербайджанцев в период до 1988 года. 6,2% участников опроса затруднились ответить на вопрос.

Отметим, что опрос проводился среди 1000 западных азербайджанцев в период с 9 по 12 января 2025 года.